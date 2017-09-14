Чудо-гол "Зенита" от Кокорина и Дзюбы. Вот как это было

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после дубля в первом тайме матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" в Скопье помог забить впервые вышедшему вместе с ним в стартовом составе Артему Дзюбе. Последний не отличался с начала сезона и получал мало игрового времени, хотя главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини поставил перед связкой задачу-минимум – 35 голов на двоих. Поразив цель дважды сегодня, Кокорин довел свой лицевой счет до 11 голов (перед этим выездом – 6 мячей в 9 матчах премьер-лиги и 3 в 4 играх отборочных раундов Лиги Европы).

Совместный гол дуэта "Зенита" вышел эффектным. Кокорин отвоевал мяч на чужой половине поля и сместился с левого фланга к штрафной "Вардара". Сыграв с Дзюбой в "стенку" (сделать ответную "передачу" невольно помог в подкате защитник), форвард оставил не у дел едва ли не половину команды соперника и выскочил один на один с вратарем Филипом Гачевски. И вместо удара отдал пас партнеру пяткой. После этого Дзюбе оставалось пробить в открытый створ. Правда, Кокорин помешал голкиперу. После контакта с соперником Гачевски не смог дотянуться до летящего в ворота мяча.

Трансляция матча "Вардар" – "Зенит"

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.

Гол Кокорина и Дзюбы.