Черданцев знает, что нужно делать Глушакову

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что хавбек "Спартака" Денис Глушаков должен передать капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии на оставшиеся до зимней паузы матчи. В четверг во время игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) на полузащитника напал фанат, выбежавший на поле.

- Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали. Кто-то должен сделать первый шаг, - написал Черданцев в своем Твиттере.

Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали. Кто-то должен сделать первый шаг. – Георгий Черданцев (@cherdantsev) 29 ноября 2018 г.

Все о Лиге Европы - здесь