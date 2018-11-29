21:33 | Футбол — Лига Европы

Черданцев знает, что нужно делать Глушакову

Обсудить
11

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что хавбек "Спартака"  Денис Глушаков должен передать капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии на оставшиеся до зимней паузы матчи. В четверг во время игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) на полузащитника напал фанат, выбежавший на поле.

Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали. Кто-то должен сделать первый шаг, - написал Черданцев в своем Твиттере.

 

Спартак - Рапид В

Все о Лиге Европы - здесь

Опрос

Фанаты "Спартака" против Глушакова. Что делать игроку?
Обсудить
голосовать
Обсудить
11
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...