"Челси" победил ПАОК, БАТЭ - "Види"

"Челси" обыграл ПАОК в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. В другой встрече группы L БАТЭ взявл верх над "Види" - 2:0.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа L

ПАОК (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:1)

Гол: Виллиан, 7.

ПАОК: Пасхалакис, Виейринья, Хачериди, Варела, Тошка, Шахов (Прийович, 69), Вернблум, Маурисиу, Эль-Каддури, Пелкас (Варда, 62), Лео Жаба (Бисесвар, 82).

"Челси": Аррисабалага, Алонсо (Аспиликуэта, 65), Рюдигер, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Жоржинью (Фабрегас, 65), Канте, Виллиан, Педро, Мората (Жиру, 80).

Предупреждения: Вернблум, 88. Баркли, 90. Рюдигер, 90+1. Варда, 90+1. Эль-Каддури, 90+3.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

20 сентября. Салоники. Стадион "Тумба".

"Види" (Венгрия) - БАТЭ (Белоруссия) - 0:2 (0:1)

Голы: Туоминен, 27 (0:1). Филипенко, 85 (0:2).

"Види": Туйвел, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола (Ходжич, 64), Хаджич, Миланов (Хандья, 76), Ковач, Николов (Берец, 78), Шчепович.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Поляков, Филипович, Милунович, Бага, Стасевич (Володько, 88), Драгун, Иванич (Гордейчук, 67), Яблонский, Туоминен (Скавыш, 61).

Предупреждения: Стопира, 13. Миланов, 30. Милунович, 36. Филипович, 51. Щербицкий, 90+3.

Удаление: Филипович, 90+5.

Судья: Кристофферсен (Дания).

20 сентября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".