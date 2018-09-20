"Челси" победил ПАОК, БАТЭ - "Види"

"Челси" обыграл ПАОК в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. В другой встрече группы L БАТЭ взявл верх над "Види" - 2:0.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа L
ПАОК (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:1)
Гол: Виллиан, 7.
ПАОК: Пасхалакис, Виейринья, Хачериди, Варела, Тошка, Шахов (Прийович, 69), Вернблум, Маурисиу, Эль-Каддури, Пелкас (Варда, 62), Лео Жаба (Бисесвар, 82).
"Челси": Аррисабалага, Алонсо (Аспиликуэта, 65), Рюдигер, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Жоржинью (Фабрегас, 65), Канте, Виллиан, Педро, Мората (Жиру, 80).
Предупреждения: Вернблум, 88. Баркли, 90. Рюдигер, 90+1. Варда, 90+1. Эль-Каддури, 90+3.
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
20 сентября. Салоники. Стадион "Тумба".
"Види" (Венгрия) - БАТЭ (Белоруссия) - 0:2 (0:1)
Голы: Туоминен, 27 (0:1). Филипенко, 85 (0:2).
"Види": Туйвел, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола (Ходжич, 64), Хаджич, Миланов (Хандья, 76), Ковач, Николов (Берец, 78), Шчепович.
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Поляков, Филипович, Милунович, Бага, Стасевич (Володько, 88), Драгун, Иванич (Гордейчук, 67), Яблонский, Туоминен (Скавыш, 61).
Предупреждения: Стопира, 13. Миланов, 30. Милунович, 36. Филипович, 51. Щербицкий, 90+3.
Удаление: Филипович, 90+5.
Судья: Кристофферсен (Дания).
20 сентября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/