Братья Миранчук и Фарфан - в "старте" "Локомотива" на матч с "Копенгагеном"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена". Место в воротах займет Антон Коченков. Кроме того, в основе железнодорожников выйдут братья Алексей и Антон Миранчуки. Вернулся в "старт" прилетевший из сборной Перу с опозданием Джефферсон Фарфан.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.

Запасные: Медведев, Пейчинович, Касаев, Тарасов, Эдер, Баринов, Лысов.

"Копенгаген": Ольсен, Квист, Анкерсен , Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Матич, Зека, Вербич, Хольсе, Сотириу.

Запасные: Андерсен, Хегли, Томсен, Куск, Аманкво, Пушич, Роэрслев.

Напомним, матч "Локомотив" - "Копенгаген" пройдет сегодня в Москве. Начало - в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Локомотив" - "Копенгаген"