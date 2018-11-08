"Бордо" - "Зенит": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 8 ноября, "Зенит" проводит гостевой матч в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Соперник – "Бордо". Игра на стадионе "Матмют Атлантик" начнется в 23.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Бордо" – "Зенит".

В группе C Лиги Европы невский клуб лидирует с 7 очками – после ничьей с "Копенгагеном" (1:1 в гостях) и домашних побед над пражской "Славией" (1:0) и "Бордо" (2:1). У французского клуба – 0 очков и последнее место. В активе "Славии" – 6 очков, у "Копенгагена" – 4.

"Бордо" – "Зенит": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – 23.00 (мск)

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