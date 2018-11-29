"Бордо" обыграл "Славию"

"Бордо" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Славию" со счетом 2:0.

Французский клуб занимает последнее место в группе С. "Славия" идет второй, уступая "Зениту", который обеспечил себе место в плей-офф.

Лига Европы

Группа C

"Бордо" (Франция) - "Славия" Пр (Чехия) - 2:0 (0:0)

Голы: Де Превиль, 49 (1:0). Кунде, 90+5 (2:0).

"Бордо": Костиль, Сабали, Паблу, Кунде, Паленсия, Лерагер, Юссуф (Санкаре, 76), Тшуамени, Корнелиус, Де Превиль (Камано, 71), Калу (Карамо, 81).

"Славия": Коларж, Цоуфал, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох (Шкода, 77), Хушбауэр, Змргал, Соучек, Траоре (Сикора, 46), Матоушек (Олайинка, 51).

Предупреждения: Боржил, 52. Дели, 56. Олайинка, 59. Санкаре, 84.

Судья: Вериссиму (Португалия).

29 ноября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".