Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернанду

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов подаст встречный иск к клубу за побои со стороны Дениса Глушакова и Фернанду, сообщает ТАСС. Решение было принято в связи с тем, что "Спартак" заявил о намерении предъявить к нему исковые требования на 20 тысяч евро.

- Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом", - сказал Голунов. - Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу. После инцидента на поле сняты побои, что отражено в медицинской справке.

Голунов прорвался на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" и пытался подбежать к Глушакову. За инцидент УЕФА оштрафовал "Спартак" на 55 тысяч евро.