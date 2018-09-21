"Байер" победил "Лудогорец", "АЕК" проиграл "Цюриху"

Завершились матчи первого тура в группе A Лиги Европы. "Байер" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Лудогорец", "АЕК" дома проиграл "Цюриху" (0:1).

Лига Европы

Группа A

"Лудогорец" (Болгария) - "Байер" (Германия) - 2:3 (2:1)

Голы: Кешеру, 8 (1:0). Марселинью, 31 (2:0). Хаферц, 38 (2:1). Телин, 63 (2:2). Хаферц, 69 (2:3).

"Лудогорец" (Болгария): Ренан, Моци, Недялков, Сисинью, Натанаэл, Дяков (Гуральски, 76), Марселинью (Жуниор Брандан, 83), Густаву Кампаньяру, Кешеру, Лукоки, Вандерсон.

"Байер" (Германия): Градецки, Драгович, Вайзер, Та, Венделл, Бендер (Бэйли, 73), Кор, Брандт, Хаферц, Телин (Аларио, 90+1), Паулинью (Фолланд, 46).

Предупреждения: Марселинью, 20. Бендер, 44. Кор, 61. Телин, 71. Густаву Кампаньяру, 83. Фолланд, 85. Моци, 88.

Судья: Маццолени (Италия).

20 сентября. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".



"АЕК" (Кипр) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1 (0:0)

Гол: Кололли, 61 - с пенальти.

"АЕК" (Кипр): Тоньо, Микель Гонсалес, Мойсов, Иоанну, Игор Силва (Гбаяра, 79), Тричковски, Хорхе (Гарсия, 83), Тете (Толемесс, 64), Хевел, Баррера, Янну.

"Цюрих": Брехер, Максе, Бангура, Жанье, Рюэгг, Пальссон, Хелифи (Винтер, 90+2), Крюэзиу, Маркезано (Неф, 87), Кололли, Одей (Сисей, 75).

Предупреждения: Крюэзиу, 28. Пальссон, 50. Хевел, 56. Жанье, 78.

Удаление: Жанье, 84.

Судья: Лардо (Бельгия).

20 сентября. Никосия. Стадион "GSP".

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