"Аякс" проиграл "Русенборгу", "Легия" и "Шериф" сыграли вничью в Лиге Европы

"Аякс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы на своем поле проиграл "Русенборгу" со счетом 0:1.

В другом матче "Легия" и "Шериф" сыграли вничью - 1:1.

Ответные игры пройдут 24 августа.

Лига Европы

Первые матчи

4-й отборочный раунд

"Аякс" (Голландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:1 (0:0)

Гол: Адегбенро, 77 (0:1).

"Легия" (Польша) - "Шериф" (Молдавия) - 1:1 (0:0)

Голы: Хямяляйнен, 76 (1:0). Баяла, 87 (1:1).