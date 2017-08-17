"Аякс" проиграл "Русенборгу", "Легия" и "Шериф" сыграли вничью в Лиге Европы

"Аякс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы на своем поле проиграл "Русенборгу" со счетом 0:1.
В другом матче "Легия" и "Шериф" сыграли вничью - 1:1.
Ответные игры пройдут 24 августа.
Лига Европы
Первые матчи
4-й отборочный раунд
"Аякс" (Голландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:1 (0:0)
Гол: Адегбенро, 77 (0:1).
"Легия" (Польша) - "Шериф" (Молдавия) - 1:1 (0:0)
Голы: Хямяляйнен, 76 (1:0). Баяла, 87 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/