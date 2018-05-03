"Атлетико" - "Арсенал": Мхитарян остался в запасе "канониров"

Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Арсенала" на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. В атаке у хозяев с первых минут сыграют Антуан Гризманн и Диегу Коста, в линии нападения у гостей в "старте" выйдут Дэнни Уэлбек, Месут Езил и Александр Ляказет.
Полностью составы выглядят следующим образом:
"Атлетико": Облак – Партей, Хименес, Годин, Лукас Эрнандез – Витоло, Сауль, Габи, Коке – Коста, Гризманн;
Запасные: Вернер, Филипе Луис, Савич, Олабе, Торрес, Корреа, Гамейро;
"Арсенал": Оспина – Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль – Джака, Уилшир, Рэмси – Уэлбек, Езил, Ляказет;
Запасные: Чех, Чамберс, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Мхитарян, Нкетиа.
Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико", состоявшийся в Лондоне 26 апреля, завершился вничью – 1:1. Ответная игра состоится сегодня, 3 мая, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Месут Езил
- Арсенал Лондон
- Атлетико
- Дэнни Уэлбек
- Лига Европы
- Диегу Коста
- Антуан Гризманн
- Александр Ляказетт