"Атлетик" одержал волевую победу над "Гертой"

"Атлетик" дома победил "Герту" со счетом 3:2 в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. В составе баскского клуба дубль оформил Ариц Адурис и гол забил Иньяки Уильямс. У бело-голубых по разу отличились Мэтью Леки и Дави Зельке.

"Атлетик" занимает второе место, набрав восемь очков, "Герта" на последней строчке с четыремя баллами.

В паралелльной игре группы J "Эстерсунд" одолел "Зарю" со счетом 2:0. Шведский клуб находится на первом месте с 10-ю очками, украинцы - на третьем с шестью баллами.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа J

"Эстерсунд" (Швеция) - "Заря" (Украина) - 2:0 (1:0)

Голы: Гречишкин, 40 - в свои ворота (1:0). Годдос, 77 (2:0).

"Эстерсунд": Кейта, Соми (Виндгрен, 90+2), Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби, Сема, Нури, Баширу, Эдвардс, Годдос, Геро (Менса, 85).

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Сухоцкий, Караваев, Громов (Лунев, 46), Гречишкин, Андриевский (Бабенко, 61), Гордиенко, Харатин, Иури (Силас, 72).

Предупреждения: Эдвардс, 51. Андриевский, 53. Караваев, 54. Бабенко, 79. Сваток, 82.

Судья: Блом (Голландия).

23 ноября. Эстерсунд. Стадион Jamtkraft Arena.

"Атлетик" (Испания) - "Герта" (Германия) - 3:2 (1:2)

Голы: Леки, 26 (0:1). Адурис, 35 - с пенальти (1:1). Зельке, 36 (1:2). Адурис, 66 - с пенальти (2:2). Иньяки Уильямс, 82 (3:2).

"Атлетик": Яго, Баленсиага, Эчейта, Ляпорт, Лекуэ, Сан-Хосе (Сусаэта, 46), Микель Рико, Акече (Итурраспе, 46), Адурис, Иньяки Уильямс, Кордоба (Рауль Гарсия, 80).

"Герта": Крафт, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Миттельштедт, Лустенбергер, Лазаро (Ибишевич, 80), Майер, Леки (Эссвайн, 72), Зельке.

Предупреждения: Лангкамп, 34. Зельке, 67. Ляпорт, 81. Рауль Гарсия, 86. Эчейта, 90.

Судья: Тальявенто (Италия).

23 ноября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Турнирная таблица Лиги Европы