Артем Дзюба: "Сами себе проблемы придумываем, а потом их героически преодолеваем"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Мольде" (3:1).

- Победа - самое главное. А то, что удалось забить, - маленький бонус, - отметил Дзюба.

- Кажется, что вы успеваете везде в атаке, это установка Семака?

- Он мне не ставит какие-то рамки. В целом, мне в центре нужно быть, но действую по ситуации, когда чувствую, что нужно на фланги сместиться.

- Отыгрываться стало для "Зенита" привычной ситуацией?

- Ну некомфортно себя чувствуем, проявляем характер. Как у нас принято, у русских - сами себе проблемы придумываем, а потом их героически преодолеваем.

- Как удалось забить?

- Великолепная, потрясающая передача Дриусси, он просто топ.

- Будете беречь силы в ответной игре с "Мольде", чтобы сыграть со "Спартаком"?

- Провокационный вопрос. Без комментариев (смеется). (Игорь НОВИКОВ)

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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