"Арсенал" одержал волевую победу над "Кельном" в отложенном матче

"Арсенал" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы обыграл "Кельн" - 3:1. Немецкая команда открыла счет в этой встрече - гол забил нападающий Джон Кордоба. "Канониры" отыгрались во второй половине усилиями Саеда Колашинаца, Алексиса Санчеса и Эктора Бельерина.

Напоминм, начало матча было задержано на час. Стартовый свисток был отложен из-за беспокойства полиции и организаторов за безопасность зрителей. В день матча в Лондоне собралось 20 тысяч болельщиков "Кельна", несмотря на то, что гостевая квота составила лишь 3 тысячи билетов.

Фанаты "козлов" пытались пробиться на стадион, перед входом на "Эмирейтс" скопилась толпа. Немцы скупали билеты у местных болельщиков и в итоге заполнили сектора на обоих ярусах арены.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

1-й тур

"Арсенал" (Англия) - "Кельн" (Германия) - 3:1 (0:1)

Голы: Кордоба, 9 (0:1). Колашинац, 49 (1:1). Санчес, 67 (2:1). Бельерин, 82 (3:1).

"Арсенал": Оспина, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Холдинг (Колашинац, 46), Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс, Уолкотт (Нелсон, 83), Санчес, Жиру, Ивоби (Уилшир, 68).

"Кельн": Хорн, Хайнц, Хектор (Йоич, 35), Клюнтер (Осако, 76), Мере, Леманн, Рауш, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Цоллер (Риссе, 65).

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

14 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".