"Арсенал" - "Атлетико": Симеоне удалили за споры с арбитром

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне был удален со скамейки в матче 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала". Аргентинский специалист оказался недоволен действиями арбитра встречи, который не дал желтую карточку игроку лондонцев после нарушения.

За активную агитацию Симеоне был отправлен на трибуны. Напомним, что чуть ранее за вторую желтую карточку был удален защитник мадридцев Шиме Врсалько.