Ари: "Я в хорошей форме. Хочу забить гол и принести победу "Краснодару"

Нападающий "Краснодара" Ари на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда" заявил, что постарается принести победу своей команде, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Защита у "Стандарда" очень сильна, но у нас много было пространства впереди, чтобы забить гол, - вспомнил Ари.

- Как сейчас опишите свое состояние? Вы много забиваете в последнее время.

- Это зависит от доверия команды и тренеров. У меня сейчас действительно хорошая форма, и я надеюсь, что буду продолжать забивать. Я сконцентрирован на игре со "Стандардом", нацелен на открытую игру, чтобы забить гол и принести победу команде.

- Что скажете о матче в Бельгии?

- Был тяжелый матч, но сейчас мы играем дома с поддержкой наших болельщиков. Нам нужно уважать соперника, но мы будем играть в наш футбол. Матч будет сложным, но мы должны взять 3 очка.

Матч "Краснодар" - "Стандард" состоится 8 ноября и начнется 20.55 по московскому времени.

Все о Лиге Европы – здесь.