Андрей Лунев: "Зенит" отбивался в матче с "Копенгагеном"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" (1:0) заявил, что клуб из Дании прижал петербуржцев к своим воротам.
- Соперники были уставшими? Мне показалось наоборот: нас прижали, да и мы играли неактивно, отбивались, - приводит слова Лунева официальный сайт "Зенита". - Главное – выиграли, а там посмотрим.
У нас еще две игры, которые нужно должным образом провести. Обидно, что из Олимп-Кубка России вылетели, если бы прошли дальше, можно было бы этому результату радоваться. Первое место в Лиге Европы – это хорошо, к этому мы и стремились. То, что мы идем на первом месте в чемпионате, тоже радует, но нам точно нужно прибавлять и работать. Работать есть, над чем. Нужно укреплять свои позиции.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-11-29-andrey-lunev-pervoe-mesto-raduet-no-nam-nuzhno-rabotat-i-pribavlyat.htm