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Андрей Лунев: "Зенит" отбивался в матче с "Копенгагеном"

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Голкипер "Зенита"  Андрей Лунев после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" (1:0) заявил, что клуб из Дании прижал петербуржцев к своим воротам.

- Соперники были уставшими? Мне показалось наоборот: нас прижали, да и мы играли неактивно, отбивались, - приводит слова Лунева официальный сайт "Зенита". - Главное – выиграли, а там посмотрим.

У нас еще две игры, которые нужно должным образом провести. Обидно, что из Олимп-Кубка России вылетели, если бы прошли дальше, можно было бы этому результату радоваться. Первое место в Лиге Европы – это хорошо, к этому мы и стремились. То, что мы идем на первом месте в чемпионате, тоже радует, но нам точно нужно прибавлять и работать. Работать есть, над чем. Нужно укреплять свои позиции.

Зенит - Копенгаген

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-11-29-andrey-lunev-pervoe-mesto-raduet-no-nam-nuzhno-rabotat-i-pribavlyat.htm

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