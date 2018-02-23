Андрей Лунев: "Лейпциг"? Будем играть в футбол"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы отметил, что ранее с немецкими командами официальных матчах он не встречался. Сине-бело-голубые сыграют с "Лейпцигом". Первый матч пройдет 8 марта в Германии, ответный – 15 марта в Петербурге.

– Что думаю о сопернике? Будем играть в футбол, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Лунева. - Лично я с немецкими клубами не пересекался в официальных матчах. Только на сборах встречался с "Айнтрахтом" в контрольной игре. Но тем интереснее.

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