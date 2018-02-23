15:17 23 февраля | Футбол — Лига Европы

"Локо" сыграет с "Атлетико", ЦСКА - с "Лионом", "Зенит" - с "Лейпцигом". Все пары 1/8 финала Лиги Европы

Соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы. Фото "СЭ"
Соперники российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы. Фото "СЭ"
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В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд.

"Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига".

"Локомотив" сыграет с испанским  "Атлетико".

ЦСКА встретится с французским "Лионом".

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы – 26 апреля и 3 мая, финал – 16 мая (в Лионе).

Полностью все пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Украина)
"Лейпциг" (Германия) - "ЗЕНИТ" (Россия)
"Атлетико" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия)
ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

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"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА: кто выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (111)
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Баск

Может кому интересно. Стоимости составов команд, против которых наши команды играли в предыдущем туре. Атлетик - 170,9 млн.евро, Ницца - 166,35 млн.евро, Селтик - 61 млн.евро, Црвена Звезда - 35,4 млн.евро

23:41 23 февраля

Баск

человек за футбол\\\\\\зенит пройдет лейпциг если просто сыграет на свой сегодняшний уровень. Подбор игроков в зените гораздо лучше.\\\\\\\ Я хоть и болельщик Зенита, но привык все аргументировать фактами. Смотрим сайт transfermarkt. Оценка стоимости составов команд. Атлетико - 644 млн.евро, Лейпциг- 305,55 млн.евро, Лион - 296 млн.евро. В России самый дорогой состав у Зенита - 128,85 млн.евро. Тем самым состав у Зенита в 2,37 раза слабее, чем у Лейпцига. Всем нашим командам будет трудно. Зениту и ЦСКА попались команды примерно одного уровня и пройти их будет ох как тяжело. Но возможно при полной самооотдаче. Локомотиву кажется и шансов нет? Но уже в этом сезоне в ЛЧ Карабах сыграл с Атлетико дома 0:0, а гостях 1:1. Чем Локо хуже!? Так что шансы есть и у Локомотива. Удачи нашим командам.

23:16 23 февраля

mishel1983

Для начала глупо было полагать,что эстерсунды будут попадаться до финала,и если уж говорить о максимальных целях,то и побеждать нужно любого.А матчи интересные будут,надеюсь не в одну калитку)

22:18 23 февраля

michaelkramov

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21:55 23 февраля

голос из Санкт-Петербурга

Лион - сейчас четвёртая команда (по турнирной таблице чемпионата) и на сегодняшний день не попадает в Лигу Чемпионов. Лейпциг - сейчас пятая команда (по турнирной таблице чемпионата) и на сегодняшний день не попадает в Лигу Чемпионов. Атлетико только уверенно идёт на втором месте с отрывом от Реала и Валенсиию

21:25 23 февраля

igogohruhru

Все наши вылетят без вопросов. Попали на одни из лучших команд в неколхозных лигах. Разговоры, что якобы Лейпциг и Лион проходимы, - сказки.

21:09 23 февраля

совва

попали все, ну зенит можа пройдет еще, остальные без варианта

21:01 23 февраля

Sandy45

Средний жребий. Не самый плохой, не считая Зенита, конечно. Локо и ЦСКА - верим в Вас! Зенит- вот он, достойный вызов для Манчини и аргентинского легиона.

21:00 23 февраля

Антиконь.

Ой какие болотные пушистые!!! Лучше бы не испанскими полицейскими, а своими российскими пенсионерами интересовались!!! за счет которых и построена самая дорогая распил-арена!!!

20:56 23 февраля

kaduly

Шансы только у локомотива

20:51 23 февраля

Бен Ричардс

Тут и сказочке конец.

20:46 23 февраля

lsnr

Зенит имеет некоторые шансы пройти Лейпциг, а вот Локо и ЦСКА не повезло с соперниками..

20:25 23 февраля

человек за футбол

очень все легко предсказать...зенит пройдет лейпциг если просто сыграет на свой сегодняшний уровень. Подбор игроков в зените гораздо лучше. ЦСКА и Локомотив к моему сожалению вылетят так как Лион и Атлетико гораздо сильнее - это очевидно.

20:20 23 февраля

голос из Санкт-Петербурга

Когда аргументов нет, не очень умные поросята вспоминают про крышу и бакланов. Их интересует больше крыша самого лучшего стадиона России, а не умирающие полицейские во время неадекватного "поведения" красно-белых фанатов.

20:15 23 февраля

Антиконь.

Главное успеть новых приученных бакланов попробовать до 15 марта!!! А то начнут вместо крыши над гостевым сектором , над своим долбить начнут!!!

20:06 23 февраля

голос из Санкт-Петербурга

Нефилим. За базар ответь - поставь крупную сумму на проход Лейпцига. А так ты просто - трепло. Какие 5 на 95? Сними бледно-розовые очки и будь поадекватнее. Настоящие футбольные, а не диванные, специалисты уже прокомментировали итоги жеребьёвки и сказали: у ЗЕНИТа шансов больше чем у Лейпцига.

19:41 23 февраля

голос из Санкт-Петербурга

Пробитым красно-белым завистникам, желающим поражения нашему российскому клубу, который отстаивает честь России, в отличие от бледно-розового позора России в еврокубках, скажу: ЗЕНИТ в отличие от вашего свинарника, никогда не выигрывшего трофеев, в победном розыгрыше Кубка проходил немецкие клубы и Байер в 1\4 и Баварию в полуфинале. И сейчас последняя игра с Селтиком показала, что лидер российского последних десяти лет набирает форму. Я думаю боятся нечего. Будем играть с Ред Буллом Лейпциг. Шансы 50 на 50. А игра покажет, кто сильнее.

19:35 23 февраля

Нефилим

У Зенита нет НИКАКИХ шансов пройти Лейпциг, только если Ред Булл захочет слить ЛЕ ради чемпа, но они мне кажется не будут этого делать. Лейпциг их просто размажет по полю. 5 на 95 я бы поставил на проход Зенита.

19:28 23 февраля

RedMack2

У Локо и цыски шансов нету( МиланАрсенал поглядим)

18:48 23 февраля

ДЗООРИК 07

Зениту и Цска попались играющие атакующие команды можно надеется на контратаки... Ну а Локо папал на команду у которой по сути нет слабых мест.,но тоже будем надеяться)))))

18:46 23 февраля

mm1962

mm1962 Проценты наших завышены, у всех 30 против 70, Атлетико, Лейпциг, Лион классом повыше наших. Но естественно нашим удачи

18:21 23 февраля

maks55555

ladafan что за стереотипы у большинства???? 2 команда германии!!!! и что? а ща первая команда сильно выглядит???? а про лион ваще молчу......там псж и все! атлетико было бы в порядке, играли бы в лч. Но справедливости ради стоит сказать, что в этих матчах может быть все что угодно....----------Ты что имел в виду, когда написал, а первая команда сильно выглядит? Если это про Баварию, то - да, достаточно сильно.Понятно, что у Локомотива и ЦСКА шансы, есть, но очень малы. Атлетико уже значительно лучше играет, чем тогда, когда были игры с Карабахом. Лейпциг, тяжело что-то сказать, как говориться увидим на поле, как это будет выглядеть с Зенитом.

18:12 23 февраля

spetrov

Солёный, на мой взгляд, справедливые проценты. Возможно, Зенит 53/47 (можно так?:).

17:44 23 февраля

Солёный

Прогноз, основанный исключительно на увиденном в матчах этих команд в 1/16: бомжи - 50/50, дрезинщики - 40/60, лошадки - 40/60.

17:41 23 февраля

foreverCSKAforever

Кто спонсировал эту жеребьевку?

17:31 23 февраля

spetrov

...Вот отец у меня был - да. И в Кап.Яре послужил, и в Харькове Академию закончил.

17:24 23 февраля

spetrov

Millwall82, уже в дверях. С чего ты взял, что я военный? :) "Шуток" Новоуепинни начитался? :) Этому мальчику скоро в армию, судя по уровню шуток, или вот-вот откосил. У него это больная тема, видать. :) Нет, военная кафедра в институте, не более того. Пиджак. Что есть, то есть.

17:23 23 февраля

Millwall82

Праздником*

17:14 23 февраля

Millwall82

Давай) С праздник тебя персонально, ты же военный. Твой проф.праздник.

17:14 23 февраля

spetrov

Ладно, опять зовут. Пойду с вашего разрешения. :)

17:12 23 февраля

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