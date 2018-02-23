"Локо" сыграет с "Атлетико", ЦСКА - с "Лионом", "Зенит" - с "Лейпцигом". Все пары 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд.

"Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига".

"Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико".

ЦСКА встретится с французским "Лионом".

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы – 26 апреля и 3 мая, финал – 16 мая (в Лионе).

Полностью все пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Украина)

"Лейпциг" (Германия) - "ЗЕНИТ" (Россия)

"Атлетико" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия)

ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Чехия)

"Боруссия" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

Жеребьевка Лиги Европы. Live!