"Локо" сыграет с "Атлетико", ЦСКА - с "Лионом", "Зенит" - с "Лейпцигом". Все пары 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд.
"Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига".
"Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико".
ЦСКА встретится с французским "Лионом".
Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы – 26 апреля и 3 мая, финал – 16 мая (в Лионе).
Полностью все пары 1/8 финала Лиги Европы:
"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Украина)
"Лейпциг" (Германия) - "ЗЕНИТ" (Россия)
"Атлетико" (Испания) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия)
ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия)
Опрос
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Киев
- Спортинг Л
- Марсель
- Арсенал Лондон
- Лацио
- Атлетико
- Лион
- Боруссия Дортмунд
- Лейпциг (футбол)
- Виктория Пльзень
- Зальцбург
Баск
Может кому интересно. Стоимости составов команд, против которых наши команды играли в предыдущем туре. Атлетик - 170,9 млн.евро, Ницца - 166,35 млн.евро, Селтик - 61 млн.евро, Црвена Звезда - 35,4 млн.евро
23:41 23 февраля
Баск
человек за футбол\\\\\\зенит пройдет лейпциг если просто сыграет на свой сегодняшний уровень. Подбор игроков в зените гораздо лучше.\\\\\\\ Я хоть и болельщик Зенита, но привык все аргументировать фактами. Смотрим сайт transfermarkt. Оценка стоимости составов команд. Атлетико - 644 млн.евро, Лейпциг- 305,55 млн.евро, Лион - 296 млн.евро. В России самый дорогой состав у Зенита - 128,85 млн.евро. Тем самым состав у Зенита в 2,37 раза слабее, чем у Лейпцига. Всем нашим командам будет трудно. Зениту и ЦСКА попались команды примерно одного уровня и пройти их будет ох как тяжело. Но возможно при полной самооотдаче. Локомотиву кажется и шансов нет? Но уже в этом сезоне в ЛЧ Карабах сыграл с Атлетико дома 0:0, а гостях 1:1. Чем Локо хуже!? Так что шансы есть и у Локомотива. Удачи нашим командам.
23:16 23 февраля
mishel1983
Для начала глупо было полагать,что эстерсунды будут попадаться до финала,и если уж говорить о максимальных целях,то и побеждать нужно любого.А матчи интересные будут,надеюсь не в одну калитку)
22:18 23 февраля
michaelkramov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
21:55 23 февраля
голос из Санкт-Петербурга
Лион - сейчас четвёртая команда (по турнирной таблице чемпионата) и на сегодняшний день не попадает в Лигу Чемпионов. Лейпциг - сейчас пятая команда (по турнирной таблице чемпионата) и на сегодняшний день не попадает в Лигу Чемпионов. Атлетико только уверенно идёт на втором месте с отрывом от Реала и Валенсиию
21:25 23 февраля
igogohruhru
Все наши вылетят без вопросов. Попали на одни из лучших команд в неколхозных лигах. Разговоры, что якобы Лейпциг и Лион проходимы, - сказки.
21:09 23 февраля
совва
попали все, ну зенит можа пройдет еще, остальные без варианта
21:01 23 февраля
Sandy45
Средний жребий. Не самый плохой, не считая Зенита, конечно. Локо и ЦСКА - верим в Вас! Зенит- вот он, достойный вызов для Манчини и аргентинского легиона.
21:00 23 февраля
Антиконь.
Ой какие болотные пушистые!!! Лучше бы не испанскими полицейскими, а своими российскими пенсионерами интересовались!!! за счет которых и построена самая дорогая распил-арена!!!
20:56 23 февраля
kaduly
Шансы только у локомотива
20:51 23 февраля
Бен Ричардс
Тут и сказочке конец.
20:46 23 февраля
lsnr
Зенит имеет некоторые шансы пройти Лейпциг, а вот Локо и ЦСКА не повезло с соперниками..
20:25 23 февраля
человек за футбол
очень все легко предсказать...зенит пройдет лейпциг если просто сыграет на свой сегодняшний уровень. Подбор игроков в зените гораздо лучше. ЦСКА и Локомотив к моему сожалению вылетят так как Лион и Атлетико гораздо сильнее - это очевидно.
20:20 23 февраля
голос из Санкт-Петербурга
Когда аргументов нет, не очень умные поросята вспоминают про крышу и бакланов. Их интересует больше крыша самого лучшего стадиона России, а не умирающие полицейские во время неадекватного "поведения" красно-белых фанатов.
20:15 23 февраля
Антиконь.
Главное успеть новых приученных бакланов попробовать до 15 марта!!! А то начнут вместо крыши над гостевым сектором , над своим долбить начнут!!!
20:06 23 февраля
голос из Санкт-Петербурга
Нефилим. За базар ответь - поставь крупную сумму на проход Лейпцига. А так ты просто - трепло. Какие 5 на 95? Сними бледно-розовые очки и будь поадекватнее. Настоящие футбольные, а не диванные, специалисты уже прокомментировали итоги жеребьёвки и сказали: у ЗЕНИТа шансов больше чем у Лейпцига.
19:41 23 февраля
голос из Санкт-Петербурга
Пробитым красно-белым завистникам, желающим поражения нашему российскому клубу, который отстаивает честь России, в отличие от бледно-розового позора России в еврокубках, скажу: ЗЕНИТ в отличие от вашего свинарника, никогда не выигрывшего трофеев, в победном розыгрыше Кубка проходил немецкие клубы и Байер в 1\4 и Баварию в полуфинале. И сейчас последняя игра с Селтиком показала, что лидер российского последних десяти лет набирает форму. Я думаю боятся нечего. Будем играть с Ред Буллом Лейпциг. Шансы 50 на 50. А игра покажет, кто сильнее.
19:35 23 февраля
Нефилим
У Зенита нет НИКАКИХ шансов пройти Лейпциг, только если Ред Булл захочет слить ЛЕ ради чемпа, но они мне кажется не будут этого делать. Лейпциг их просто размажет по полю. 5 на 95 я бы поставил на проход Зенита.
19:28 23 февраля
RedMack2
У Локо и цыски шансов нету( МиланАрсенал поглядим)
18:48 23 февраля
ДЗООРИК 07
Зениту и Цска попались играющие атакующие команды можно надеется на контратаки... Ну а Локо папал на команду у которой по сути нет слабых мест.,но тоже будем надеяться)))))
18:46 23 февраля
mm1962
mm1962 Проценты наших завышены, у всех 30 против 70, Атлетико, Лейпциг, Лион классом повыше наших. Но естественно нашим удачи
18:21 23 февраля
maks55555
ladafan что за стереотипы у большинства???? 2 команда германии!!!! и что? а ща первая команда сильно выглядит???? а про лион ваще молчу......там псж и все! атлетико было бы в порядке, играли бы в лч. Но справедливости ради стоит сказать, что в этих матчах может быть все что угодно....----------Ты что имел в виду, когда написал, а первая команда сильно выглядит? Если это про Баварию, то - да, достаточно сильно.Понятно, что у Локомотива и ЦСКА шансы, есть, но очень малы. Атлетико уже значительно лучше играет, чем тогда, когда были игры с Карабахом. Лейпциг, тяжело что-то сказать, как говориться увидим на поле, как это будет выглядеть с Зенитом.
18:12 23 февраля
spetrov
Солёный, на мой взгляд, справедливые проценты. Возможно, Зенит 53/47 (можно так?:).
17:44 23 февраля
Солёный
Прогноз, основанный исключительно на увиденном в матчах этих команд в 1/16: бомжи - 50/50, дрезинщики - 40/60, лошадки - 40/60.
17:41 23 февраля
foreverCSKAforever
Кто спонсировал эту жеребьевку?
17:31 23 февраля
spetrov
...Вот отец у меня был - да. И в Кап.Яре послужил, и в Харькове Академию закончил.
17:24 23 февраля
spetrov
Millwall82, уже в дверях. С чего ты взял, что я военный? :) "Шуток" Новоуепинни начитался? :) Этому мальчику скоро в армию, судя по уровню шуток, или вот-вот откосил. У него это больная тема, видать. :) Нет, военная кафедра в институте, не более того. Пиджак. Что есть, то есть.
17:23 23 февраля
Millwall82
Праздником*
17:14 23 февраля
Millwall82
Давай) С праздник тебя персонально, ты же военный. Твой проф.праздник.
17:14 23 февраля
spetrov
Ладно, опять зовут. Пойду с вашего разрешения. :)
17:12 23 февраля