Андрей Федун: "Спартак" готов к штрафу после матча с "Рапидом"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун подчеркнул: клуб готов к тому, что УЕФА может оштрафовать клуб за присутствие болельщиков команды на матче Лиги Европы с "Рапидом" (0:2).

- Думаю, что оштрафуют либо "Рапид", либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы, - цитирует ТАСС Федуна.

Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов красно- белых, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.

Организаторы матча в Вене свободно пропустили на игру с "Рапидом" болельщиков гостей, которые сосредоточились в одном из секторов, скандируя речевки в поддержку красно- белых. В середине первого тайма болельщики "Спартака" зажгли фонарики на мобильных телефонах, после чего диктор попросил их переместиться в официальный сектор для гостей, закрытый распоряжением УЕФА.