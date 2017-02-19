"Андерлехт" разгромил "Остенде" перед ответной игрой в Лиге Европы с "Зенитом"

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" в гостях разгромил "Остенде" со счетом 4:1. Дублем отметился полузащитник Юри Тилеманс. Напомним, что "Андердлехт" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча, которая прошла в Бельгии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурга.

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Высшая лига

27-й тур

"Остенде" – "Андерлехт" – 1:4 (1:1)

Голы "Андерлехта": Ханни, 2. Тилеманс, 67. Тилеманс, 69. Теодорчик, 90.