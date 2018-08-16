14:48 | Футбол — Лига Европы

Анатолий Бышовец: "Пусть "Барселона" будет примером для "Зенита"


Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России  Анатолий Бышовец оценил шансы петербургской команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". В первой встрече, напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

- "Зенит" столкнулся с проблемой подготовки ротации, - заявил Бышовец. - Есть пример "Барселоны", которая победила "ПСЖ". Нужно с первым минут взять в свои руки инициативу, а главное – лишить соперника контригры, сразу же вступать в единоборства, мгновенно переключаться с атаки на оборону. Верю, что питерская команда забьет, но больше меня заботит, как она сыграет в обороне. Четыре мяча говорят о больших проблемах у своих ворот.  (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, начало матча – в 20.00 (мск)

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