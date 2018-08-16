Анатолий Бышовец: "Пусть "Барселона" будет примером для "Зенита"

Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы петербургской команды в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". В первой встрече, напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.

- "Зенит" столкнулся с проблемой подготовки ротации, - заявил Бышовец. - Есть пример "Барселоны", которая победила "ПСЖ". Нужно с первым минут взять в свои руки инициативу, а главное – лишить соперника контригры, сразу же вступать в единоборства, мгновенно переключаться с атаки на оборону. Верю, что питерская команда забьет, но больше меня заботит, как она сыграет в обороне. Четыре мяча говорят о больших проблемах у своих ворот. (Евгений БЕЛОУСОВ)