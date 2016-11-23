Александр Кокорин: "После игры с "Крыльями" был небольшой ушиб"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что пауза в тренировках была временной. По всей видимости, форвард сможет принять участие в матче группового турнира Лиги Европы против "Маккаби". Встреча состоится завтра, начало – в 19.00 по московскому времени.

– Сегодня утром вы тренировались отдельно от основной группы – бегали. Играть сможете?

– У меня был небольшой ушиб после матча с "Крыльями", поэтому сразу после той игры решили чуть смягчить режим – была небольшая пауза в тренировках.

– Вы согласились принять участие в благотворительной акции "Давай! Давай!" в качестве продавца пышек. Почему именно эту роль выбрали?

– Мне предложили несколько вариантов, все были интересными. Для меня не было разницы, согласился на первый попавшийся вариант.

– Что вы вкладываете в понятие "топовый клуб" и разве предыдущая ваша команда была не такой?

– Тяжело было с чем-то сравнивать – много лет я провел в "Динамо" и ничего плохого сказать о нем не могу. Но когда переходил в "Зенит", было ясно, что на протяжении многих лет этот клуб играет в еврокубках. В "Динамо" у меня такого опыта было меньше.(Сергей ЦИММЕРМАН)