Александр Хацкевич: "В ворота киевского "Динамо" мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения"

Главный тренер "Динамо" Киев Александр Хацкевич после ничьей с "Янг Бойз" (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что его подопечные должны были забивать больше мячей в ворота швейцарцев. По словам наставника, пропущенные голы будут разобраны внутри команды.

- Мы и в первом тайме достаточно активно играли, но без удачи не может обойтись, - приводит Football.ua слова Хацкевича. - Были моменты - Мбокани подвело исполнительское мастерство, Гонсалес должен был забивать. В наши ворота мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения. Эти моменты мы разберем внутри команды, кто и за кого отвечал персонально.

- Ранее "Динамо" быстро выходило из обороны в атаку, а сегодня преимущественно через контроль мяча… Это экономия сил на игру с "Шахтером"?

- Исходили от соперника, они любят контролировать мяч. Мы старались действовать в подобном ключе, но у нас также был и быстрый переход в атаку. Старались "расшатывать" соперника, искать свободные зоны на флангах, врываться в них из глубины. Что-то получилось, а что-то нет. Ребята на футбольном поле сами решают, когда нужно мяч сохранить, а когда ускорить игру.

- Почему у Гонсалеса не выходит завершающий удар?

- Здесь много аспектов - мастерство, класс, хладнокровие, исполнение. В первом тайме он должен был забивать, а во втором, когда вышел один на один… Мог брать игру на себя, но он принял такое решение… Это исполнительское мастерство.

- Что с Видой и Сидорчуком?

- К сожалению, нам очень дорого эта ничья обошлась. Хотя в плане турнирной стратегии результат достаточно неплохой. У Виды очень серьезное рассечение, а Сидорчук завтра пройдет медобследование и станет все ясно.