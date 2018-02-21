Ахмед Муса: "Хочу вписать свое имя в историю стадиона ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что хочет вписать свое имя в историю стадиона армейцев. Он также добавил, что будет стараться помочь команде победить.

– Я видел много фотографий "ВЭБ Арены", смотрел, как наша команд забивает здесь голы. Как же я хочу тоже вписать свое имя в историю стадиона! – приводит пресс-служба ЦСКА слова Мусы. – Это одна из главных моих задач на игру – естественно, помимо того, чтобы помочь команде победить.

Встреча ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится сегодня в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.