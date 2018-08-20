Адвокат экс-игрока "Зари": "Можем потребовать исключения клуба из Лиги Европы"

Адвокат бывшего защитника "Зари" Евгения Лозинского Илья Скоропашкин рассказал, что у футболиста есть неразрешенный конфликт с клубом, из-за чего луганчан могут исключить из Лиги Европы. Лозинский получил рецидив травмы из-за неправильного лечения в "Заре". Клуб задолжал игроку после расторжения контракта 230 тысяч евро, из которых около 200 тысяч заплатил, а остальную сумму платить отказывается.

– Это было грубейшее нарушение условий контракта со стороны "Зари", – цитирует Xsport Скоропашкина. – Они пренебрегли здоровьем футболиста и не прислушались к рекомендациям личного доктора футболиста. Его уволили якобы за то, что он получил инвалидность, которая не позволяет заниматься профессионально различными видами спорта. Это была абсолютно надуманная причина, которая противоречит законам расторжения трудового договора.

После суда в Лозанне "Заря" была обязана выплатить задолженности за отработанный период и частичную компенсацию за расторжение контракта по необоснованным причинам. Сумма была 230 тысяч. Евгению выплатили менее двухсот. У них были свои мотивы, чтобы удержать часть суммы с точки зрения налогового законодательства. Но это нет так, по налоговом законодательству они были должны выплатить всю сумму. Сейчас мы можем обратиться в УЕФА и требовать отстранить клуб от еврокубков, потому что "Заря" игнорирует решение органов футбольного правосудия.