Адиль Рими: "Думал, что матч будет тяжелым. Но не предполагал, что настолько тяжелым"

Защитник "Марселя" Адиль Рами прокомментировал победу своего клуба над "Зальцбургом" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Австрийский клуб дома выиграл 2:1, но уступил по сумме двух встреч - 2:3.

- На протяжении всего сезона нашим главным оружием был характер. Сегодня мы победили для болельщиков, вместе с нами ликует весь Марсель, - цитирует официальный сайт УЕФА Рами. - Я ожидал, что будет тяжело, но не думал, что настолько. "Зальцбург" отважно сражался.