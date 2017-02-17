Василий Степанов – о беспорядках на Euro-2016: "Английский околофутбол сейчас в глубокой помойке"

Болельщик "Спартака" Василий Степанов, известный как Вася Киллер, стал одним из героев фильма BBC Two о российских фанатах на Euro-2016. По словам Степанова, он хотел бы быть во Франции во время турнира, но остался дома по семейным обстоятельствам.

– Когда все это происходило в Марселе, я был на даче, пил сидр в преддверии рождения пятого ребенка, – сказал Степанов. – Хотелось быть там, когда эти 150 спартанцев – фанатов со всей России – выносили всех англичан, это пьяное быдло. Очень хотел там быть. Смотрел на все происходящее со, скажем так, профессиональной точки зрения, думал, как бы я поступил, будь я там. То, состояние, в котором находится современный околофутбол в Англии – то же самое, что и вся западная культура – глубокая помойка.

BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018 // Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016 // В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию"