13:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018

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Компания BBC сняла документальный фильм о российских фанатах. Анонс ленты выложило на своем сайте издание The Guardian. Сообщается, что принявшие участие в съемках российские фанаты обещают отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия" во время чемпионата мира-2018.

– Ходите вместе с семьей или детьми. Потому что если вы будете с другом мужского пола, то гарантированно получите под зад, – приводится совет одного из фанатов российским болельщикам.

Напомним, что во время Euro-2016 произошло несколько крупных стычек между российскими и британскими фанатами в Марселе, имелись пострадавшие. Несколько граждан РФ были осуждены и получили реальные сроки во Франции. Фильм будет показан по английскому телевидению в четверг вечером.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Lexys1

Пошла основная подготовка к дискредитации ЧМ-2018. Про геев вброс уже сделан, теперь еще про расизм добавят. Ждите следующих серий!

14:00

баламошка

Что за ересь?! Мы не в курсе, а эти рабы СэШэАшные уже "в курсе"!? Уж от БуБуСи такого не ожидал! Стыдобища!

14:00

King's Bounty IIII

Не будет такого. Их менты так пнут. Да и автор кто !

13:58

serzheo

Клоуны саксонские, началось.... Чем ближе к ЧМ, тем будет больше фигни в СМИ.

13:56

зенит-супер-чемпион

ну начистят пятаки англоказлам. всего делов то.

13:55

shpasic

принимают ли российские фанаты допинг? это важно!

13:50

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