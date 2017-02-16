BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018

Компания BBC сняла документальный фильм о российских фанатах. Анонс ленты выложило на своем сайте издание The Guardian. Сообщается, что принявшие участие в съемках российские фанаты обещают отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия" во время чемпионата мира-2018.

– Ходите вместе с семьей или детьми. Потому что если вы будете с другом мужского пола, то гарантированно получите под зад, – приводится совет одного из фанатов российским болельщикам.

Напомним, что во время Euro-2016 произошло несколько крупных стычек между российскими и британскими фанатами в Марселе, имелись пострадавшие. Несколько граждан РФ были осуждены и получили реальные сроки во Франции. Фильм будет показан по английскому телевидению в четверг вечером.