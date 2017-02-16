Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016

Болельщик "Спартака" Василий Степанов, известный как Вася Киллер, опроверг информацию британского канала BBC об участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы-2016. Ранее The Guardian анонсировал документальный фильм о российских фанатах. Утверждается, что болельщики сборной России хотят во время ЧМ-2018 отомстить англичанам за стычки в Марселе в преддверии матча Euro-2016 между Россией и Англией (1:1). Одним из героев фильма стал Василий Степанов, который якобы заявил, что фанаты готовы устроить англичанам "фестиваль насилия".

Я смотрел по телевизору за теми событиями в Марселе и наблюдал за всем из интернета, - цитирует ТАСС Степанова. - Мне было очень смешно узнать, что я организовал все эти беспорядки и был активным их участником, хотя находился на даче в Подмосковье, поскольку мы ожидали рождения ребенка. Сначала мне было все это весело читать и слушать, пока я не включил утром телевизор и не увидел свою фотографию и комментарий. Пришлось подключить своего родственника, известного адвоката, который дал мои контакты прессе, чтобы это все опровергнуть.

Я хорошо понимал, кому я даю интервью, какие даю ответы на вопросы. Единственное, я позволял себе иронию. Возможно, русский юмор педантичным англичанам непонятен - возможно, произошли некоторые трудности перевода. Интервью было очень веселым и ироничным с моей стороны.

Я говорил о том, что народ в нашей стране гостеприимный и встречает гостей с хлебом, с солью. Почему так пишет газета, у меня ответ один - это связано с нападками на нашу страну, очередное проявление русофобии, и развязывание истерии вокруг чемпионата мира. Англичане куражатся на старой теме - ситуации с Марселем. Видимо, у них такое задание.