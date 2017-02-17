00:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию"

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На британском телеканале BBC Two вышел фильм о российских фанатах на Euro-2016. По мнению героев фильма – английских болельщиков, посетивших турнир, россияне "не хотели драться, а хотели убивать".

Также говорится, что действия российских фанатов были похожи на специальную "военную операцию". Так, по словам одного из героев фильма, россияне "были хорошо организованы, в трезвом уме и предварительно хорошо поработали в спортивном зале.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

ВВС - мерзкая нация.

00:38

top220

а что ещё можно было ожидать от помоечной ввс?

00:36

El_tempo

Просто разжигают ребята это их работа

00:33

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