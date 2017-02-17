В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию"

На британском телеканале BBC Two вышел фильм о российских фанатах на Euro-2016. По мнению героев фильма – английских болельщиков, посетивших турнир, россияне "не хотели драться, а хотели убивать".

Также говорится, что действия российских фанатов были похожи на специальную "военную операцию". Так, по словам одного из героев фильма, россияне "были хорошо организованы, в трезвом уме и предварительно хорошо поработали в спортивном зале.