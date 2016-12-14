Российский фанат, осужденный во Франции во время Euro-2016, должен вернуться домой до Нового года

Российский футбольный болельщик Николай Морозов, осужденный по делу о беспорядках во Франции во время Euro-2016, до Нового года должен вернуться домой. Россияне Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – Россия на Euro-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на 6 и 3 месяца соответственно. 30 ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением.

- Могу сказать, что до Нового года, тьфу-тьфу, домой прилетит. Более подробно смогу сказать через несколько дней. По поводу других ребят - пока ждем, - приводит "Р-Спорт" слова главы ВОБ Александра Шпрыгина.

Игорь Лебедев: "Россия не хочет позора, который был во Франции во время Euro-2016"