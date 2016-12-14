Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что обыски в офисах болельщиков "Локомотива" и ЦСКА напрямую связаны с проведением в России чемпионата мира 2018 года. По мнению Лебедева, такие методы работы с болельщиками устарели.

– Это напрямую связано с проведением чемпионата мира: правоохранительные органы пытаются построить болельщиков, заставить их вести себя так, как хочет МВД, – цитирует ТАСС Лебедева. – В связи с этим сейчас идет процесс запугивания, поднимаются старые дела, эксцессы на стадионах – по "Локомотиву" вы понимаете, что если бы у правоохранительных органов была прямая заинтересованность в расследовании этого дела, то процесс начался бы на следующий день, однако прошел год.

Понятно, что на фоне неприятностей, которые случились с нашими болельщиками во Франции, сейчас МВД дает понять всему миру: "Мы наведем порядок железной рукой, и все будет в порядке". Конечно, порядок нужен, а его организовывает принимающая сторона – мы не хотим позора, который был во Франции, когда органы были бессильны во время столкновений болельщиков.

Такие методы вызывают среди болельщиков только злобу. По-моему, можно было сесть за стол переговоров с лидерами всех фанатских объединений и попытаться обсудить эти вопросы. Но у нас, похоже, решили показать, кто в доме хозяин, – дай бог не нарваться на ответную реакцию болельщиков.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация, что в Доме болельщиков "Локомотива" проводились обыски, связанные с возбужденным осенью 2015 года по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" уголовным делом. Оно было открыто после матча между "Локомотивом" и албанской командой "Скендербеу", во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев. В результате обысков были задержаны четверо фанатов. Во вторник оперативники также провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА в рамках дела о хулиганстве, возбужденного после последнего матча со "Спартаком" (1:3).