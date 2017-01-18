01:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Осужденные во Франции фанаты вернулись в Россию

Сегодня. Шереметьево. Александр ШПРЫГИН (слева) с осужденными во Франции болельщиками. Фото "СЭ" Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов. Фото "СЭ" Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов. Фото "СЭ" Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов. Фото "СЭ"
Сегодня. Шереметьево. Александр ШПРЫГИН (слева) с осужденными во Франции болельщиками. Фото "СЭ"
0
0
0

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет из Парижа, на котором в Москву вернулись двое российских фанатов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев. Оба были арестованы и осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча Euro-2016 Россия – Англия.

 
Беспорядки в Марселе перед матчем Англии и России."В Марселе у вас два дня, можете поубивать друг друга, главное – много крови"

"Самолет приземлился, – сказал корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. – Ребят выпустили по условно-досрочному освобождению, с выдворением".

Напомним, директор по работе с болельщиками "Локомотива" Ерунов за участие в беспорядках в Марселе в июне был осужден на два года, а директор фан-клуба "Арсенала" Горбачев – на 18 месяцев. В декабре 2016-го стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении, только даты выхода на свободу отличались. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник "Динамо" был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.

ОБНОВЛЕНИЕ от 2.12. Двое фанатов показались из зоны таможенного досмотра, но были вновь уведены сотрудником аэропорта. 

"Со слов ребят, ничего страшного не произошло, - сообщил Шпрыгин. - Их увели на оформление багажа. Ждем с минуты на минуту".

ОБНОВЛЕНИЕ от 2.23. Фанаты вышли к встречающим их журналистам.

0
0
0
Материалы сюжета: Фанатская угроза
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ