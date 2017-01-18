Осужденные во Франции фанаты вернулись в Россию

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет из Парижа, на котором в Москву вернулись двое российских фанатов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев. Оба были арестованы и осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча Euro-2016 Россия – Англия.

"Самолет приземлился, – сказал корреспонденту "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. – Ребят выпустили по условно-досрочному освобождению, с выдворением".

Напомним, директор по работе с болельщиками "Локомотива" Ерунов за участие в беспорядках в Марселе в июне был осужден на два года, а директор фан-клуба "Арсенала" Горбачев – на 18 месяцев. В декабре 2016-го стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении, только даты выхода на свободу отличались. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник "Динамо" был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.

ОБНОВЛЕНИЕ от 2.12. Двое фанатов показались из зоны таможенного досмотра, но были вновь уведены сотрудником аэропорта.

"Со слов ребят, ничего страшного не произошло, - сообщил Шпрыгин. - Их увели на оформление багажа. Ждем с минуты на минуту".

ОБНОВЛЕНИЕ от 2.23. Фанаты вышли к встречающим их журналистам.