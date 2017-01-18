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Вернувшиеся из Франции осужденные фанаты вышли к журналистам

Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов. Фото "СЭ"
Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов. Фото "СЭ"
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Сегодня. Шереметьево. Так встречают освобожденных из французской тюрьмы российских фанатов.Осужденные во Франции фанаты вернулись в Россию

Российские фанаты Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, вернувшиеся из Франции, вышли к журналистам. Оба болельщика были арестованы и осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча Euro-2016 Россия – Англия.

Напомним, директор по работе с болельщиками "Локомотива" Ерунов за участие в беспорядках в Марселе в июне был осужден на два года, а директор фан-клуба "Арсенала" Горбачев – на 18 месяцев. В декабре 2016-го стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении, только даты выхода на свободу отличались. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник "Динамо" был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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efan ekoku

не лень было ехать снимать позорники

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