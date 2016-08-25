Кирай обогнал Акинфеева в споре за звание автора лучшего сэйва сезона

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай стал автором лучшего сэйва сезона-2015/16, информирует официальный сайт УЕФА. Сделал его голкипер в матче группового турнира чемпионата Европы против команды Бельгии. На выбор в голосовании всего было представлено десять лучших спасений. Среди претендентов был также и вратарь сборной России Игорь Акинфеев, занявший в итоге второе место. Голкипер ЦСКА отличился во встречи групповго турнира Euro-2016 против команды Англии. Сейв Кирая получил 35 процентов голосов, а сейв Акинфеева - 14 процентов.