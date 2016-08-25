14:06 25 августа | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Кирай обогнал Акинфеева в споре за звание автора лучшего сэйва сезона

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Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай стал автором лучшего сэйва сезона-2015/16, информирует официальный сайт УЕФА. Сделал его голкипер в матче группового турнира чемпионата Европы против команды Бельгии. На выбор в голосовании всего было представлено десять лучших спасений. Среди претендентов был также и вратарь сборной России Игорь Акинфеев, занявший в итоге второе место. Голкипер ЦСКА отличился во встречи групповго турнира Euro-2016 против команды Англии. Сейв Кирая получил 35 процентов голосов, а сейв Акинфеева - 14 процентов.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

анекдот вспомнился.... - если бы существовал конкурс идиотов, ты бы там занял второе место! - а почему вдруг второе? - да потому что ты идиот... )))))

19:20 25 августа

AlexAggel

Игорь штанами не вышел.

16:17 25 августа

foreverCSKAforever

Spartak_msk, перелогинься, Филимонов.

16:02 25 августа

spetrov

Жаль. Сэйв Игоря был отличный.

15:49 25 августа

djavdet

Венгрия с Бельгией играла не в группе, а в плей-офф.

14:58 25 августа

spartak_msk

А в какой номинации победил конифеев на ЧМ2014?

14:36 25 августа

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