Кирай обогнал Акинфеева в споре за звание автора лучшего сэйва сезона

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай стал автором лучшего сэйва сезона-2015/16, информирует официальный сайт УЕФА. Сделал его голкипер в матче группового турнира чемпионата Европы против команды Бельгии. На выбор в голосовании всего было представлено десять лучших спасений. Среди претендентов был также и вратарь сборной России Игорь Акинфеев, занявший в итоге второе место. Голкипер ЦСКА отличился во встречи групповго турнира Euro-2016 против команды Англии. Сейв Кирая получил 35 процентов голосов, а сейв Акинфеева - 14 процентов.
crazysun78
анекдот вспомнился.... - если бы существовал конкурс идиотов, ты бы там занял второе место! - а почему вдруг второе? - да потому что ты идиот... )))))
19:20 25 августа
AlexAggel
Игорь штанами не вышел.
16:17 25 августа
foreverCSKAforever
Spartak_msk, перелогинься, Филимонов.
16:02 25 августа
spetrov
Жаль. Сэйв Игоря был отличный.
15:49 25 августа
djavdet
Венгрия с Бельгией играла не в группе, а в плей-офф.
14:58 25 августа
spartak_msk
А в какой номинации победил конифеев на ЧМ2014?
14:36 25 августа