Жозе Моуринью: "Я за справедливость, даже если отменяется гол моей команды"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад, если судья матча 1/8 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда" (2:0) принял правильное решение, отменив гол Хуана Маты. Мата отличился в конце первого тайма, но арбитр, после долгих переговоров со своим помощником, смотревшим видеоповтор, постановил, что Мата находился в офсайде.

– Я не знаю, верно ли арбитр отменил мяч или нет. Если решение было правильным, пусть даже не в пользу моей команды, то я очень рад, – цитирует Моуринью BBC. – Я хочу, чтобы все было справедливо. Правда, я слышал некоторые комментарии, что прав был линейный, засчитавший гол, а не помощник, смотревший повтор.