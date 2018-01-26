Жозе Моуринью - о зимних трансферах: "Больше никто не придет и не уйдет из "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг сообщения об интересе к полузащитнику "Ниццы" Жан-Микаэлю Сери. Летом 2017 года 26-летний ивуариец входил в сферу интересов "Барселоны", зимой интерес к нему проявляет "Манчестер Сити".

– – Я не говорю об игроках, – цитирует Goal Моуринью. – Туанзебе уйдет в аренду. Больше никто не уйдет и не придет. Наша работа на трансферном рынке летом будет короткой.

Напоним, зимой состав "МЮ" пополнил нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, в обратном направлении проследовал полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян.