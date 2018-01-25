Жозе Моуринью – о продлении контракта: "Рад, что мне доверяют"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад, что продлил соглашение с клубом и заявил, что команда установила высокие стандарты выступлений в будущем. Напомним, что новый контракт с 54-летним тренером рассчитан до 2020 года.

– Я горд быть тренером "Юнайтед", – цитирует сайт "МЮ" Моуринью. – Благодарю владельцев клуба за признание моей тяжелой работы и преданности делу. Я рад, что они доверяют мне. Я буду хорошим менеджером для великого будущего в обозримом будущем. Мы установили высокие стандарты – выиграли три трофея за сезон. Дальше мы будем стремиться к большему. Мы создаем условия для успешного будущего "Юнайтед".