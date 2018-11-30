Жозе Моуринью: "Де Хеа - лучший вратарь в мире. Хочу, чтобы он остался в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа лучшим вратарем мира. Португальский специалист также добавил, что 28-летний испанец хочет остаться в клубе.

- У нас есть лучший вратарь в мире, - приводит слова Моуринью Sky Sports. - Я хочу, чтобы он остался в клубе. Он сам хочет остаться здесь. Он - футболист уровня "Манчестер Юнайтед". А мы нуждаемся в лучших игроках мира.

В текущем сезоне Де Хеа провел 18 матчей за "МЮ" и пропустил 23 гола.

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