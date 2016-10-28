12:11 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Бромвич" продлил контракт с главным тренером

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"Вест Бромвич" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Тони Пулисом. Теперь контракт с 58-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Пулис с 1 января прошлого года работает с "дроздами". В текущем сезоне "Вест Бромвич" под его руководством набрал 10 очков в премьер-лиге и занимает 13 место в таблице.

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Материалы REN-TV

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