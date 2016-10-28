"Вест Бромвич" продлил контракт с главным тренером

"Вест Бромвич" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Тони Пулисом. Теперь контракт с 58-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Пулис с 1 января прошлого года работает с "дроздами". В текущем сезоне "Вест Бромвич" под его руководством набрал 10 очков в премьер-лиге и занимает 13 место в таблице.

Tony Pulis has agreed a further one-year extension to his contract which commits him to The Hawthorns until the summer of 2018 #WBA pic.twitter.com/QQ6RsozXZq – West Bromwich Albion (@WBA) 28 октября 2016 г.