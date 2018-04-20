Унаи Эмери: "Невозможно говорить об "Арсенале" и чемпионате Англии, не упомянув Венгера"

Главный тренер "ПСЖ" Унай Эмери отдал дань уважения коллеге из "Арсенала" Арсену Венгеру. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона после 22 лет работы.

"Невозможно говорить об "Арсенале", премьер-лиге и профессии тренера, не упомянув Арсена Венгера. Спасибо, Арсен!" - написал Эмери в Твиттере.

За 22 года у руля "Арсенала" Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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