Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что долгое время раздумывал, прежде чем принять решение покинуть занимаемый пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист отметил, что для него было честью долгие годы возглавлять команду.

"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, - говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте "Арсенала". - Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой.

Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делают этот клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне.

Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит "Арсенал" и разделяет его ценности".

Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).