Уле Гуннар Сульшер: "В "МЮ" я чувствую себя как дома"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Брайтоном" в матче чемпионата Англии (2:1). Под руководством норвежца "МЮ" выиграл все семь матчей.

- Иногда приходится делать тяжелую работу, - цитирует BBC Сульшера. - В начале второго тайма мы могли закончить матч, имея несколько хороших моментов. Но никогда футбольном матче нельзя быть уверенным до финального свистка. Последние 20 минут у нас были проблемы.

Невозможно всегда играть в фантастический футбол. Иногда нам сегодня это удавалось, и мы набрали три очка.

Классный гол забил Маркус Рэшфорд. Здорово работать с ним. Это была его 150-я игра. Думаю, он забил уже больше, чем некоторые наши легенды. У него большое будущее.

Не думаю, что мы сыграли так, как должны были. Возможно, это следующий вызов для ребят. Последний месяц был великолепен. Честно говоря, мне кажется, что я возвращаюсь домой. Я чувствую себя как дома и это здорово.