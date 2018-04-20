14:18 20 апреля | Футбол — Англия

УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную Венгера

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УЕФА в Твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала" эпохи главного тренера команды Арсена Венгера. Французский специалист возглавил "канониров" в 1996 году, 20 апреля он объявил, что покинет клуб из Лондона по окончании сезона-2017/18. Отметим, что российский форвард Андрей Аршавин, игравший в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, не попал даже в число запасных.

Символическая сборная "Арсенала" эпохи Венгера

Основной состав: Дэвид СимэнЛаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли КоулФредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва, Робер ПиресДеннис Бергкамп, Тьерри Анри;
Запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.

Венгер уходит. Уходит эпоха // Как менялся Венгер в "Арсенале" // 
Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку" // 
"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время

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КОММЕНТАРИИ (10)
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YurovTheBest

и Лужного тоже

23:17 20 апреля

Blind.Piew

Мои две замены в составе: 1) Фабрегас вместо Жилберто (одного оборонительного Вийера в центре достаточно, второй в центре пусть будет более атакующим); 2) Овермарс вместо Юнгберга (и, видимо, поменять их флангами с Пиресом). РВП предал Венгера и Арсенал, потому ему не место в этой сборной. Трезеге в Арсенале не играл, но раскрыл его Венгер ещё в Монако (вместе с Анри).

23:03 20 апреля

Prometheus1983

Это проблемы УЕФА.

17:17 20 апреля

Ivan Jackson

шрам Где Трезеге____ трезеге играл в арсенале?) это разве что в комп игре какойнить)

16:10 20 апреля

Монте-Кристо (Мститель) .

Лузеры могут только в сборную клубов Казахстана входить.

15:47 20 апреля

Igocha

Все только про аршавина, павлюченко намного лучше в англии играл

15:31 20 апреля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну и дураки.

15:16 20 апреля

shpasic

забыли про Диаби и Эбуэ)

15:02 20 апреля

шрам

Где Трезеге, Ван Перси, Анелька, Рей Парлор? Основу бы оставил, а вот запасных всех поменял...

14:47 20 апреля

BeeBop

Я бы еще Робина ван Перси включил...хотя бы в качестве запасного...

14:45 20 апреля

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