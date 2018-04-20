УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную Венгера

УЕФА в Твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала" эпохи главного тренера команды Арсена Венгера. Французский специалист возглавил "канониров" в 1996 году, 20 апреля он объявил, что покинет клуб из Лондона по окончании сезона-2017/18. Отметим, что российский форвард Андрей Аршавин, игравший в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, не попал даже в число запасных.

Символическая сборная "Арсенала" эпохи Венгера

Основной состав: Дэвид Симэн – Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли Коул – Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва, Робер Пирес – Деннис Бергкамп, Тьерри Анри;

Запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.

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