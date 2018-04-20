УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную Венгера

УЕФА в Твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала" эпохи главного тренера команды Арсена Венгера. Французский специалист возглавил "канониров" в 1996 году, 20 апреля он объявил, что покинет клуб из Лондона по окончании сезона-2017/18. Отметим, что российский форвард Андрей Аршавин, игравший в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, не попал даже в число запасных.
Символическая сборная "Арсенала" эпохи Венгера
Основной состав: Дэвид Симэн – Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли Коул – Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва, Робер Пирес – Деннис Бергкамп, Тьерри Анри;
Запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.
Венгер уходит. Уходит эпоха // Как менялся Венгер в "Арсенале" //
Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку" //
"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время
Arsène Wenger’s all-time Arsenal XI? 🤔#UEL pic.twitter.com/UOTHR42yA1– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 20 апреля 2018 г.
- Андрей Аршавин
- Месут Езил
- Арсен Венгер
- Арсенал Лондон
- Патрик Виейра
- Франсеск Фабрегас
- Тьерри Анри
- Эшли Коул
- Коло Туре
- УЕФА
- Робер Пирес
- Йенс Леманн (футбол)
- Тони Адамс
- Марк Овермарс
- Нванкво Кану
- Жилберту Силва
- Сол Кэмпбелл
- Деннис Бергкамп
YurovTheBest
и Лужного тоже
23:17 20 апреля
Blind.Piew
Мои две замены в составе: 1) Фабрегас вместо Жилберто (одного оборонительного Вийера в центре достаточно, второй в центре пусть будет более атакующим); 2) Овермарс вместо Юнгберга (и, видимо, поменять их флангами с Пиресом). РВП предал Венгера и Арсенал, потому ему не место в этой сборной. Трезеге в Арсенале не играл, но раскрыл его Венгер ещё в Монако (вместе с Анри).
23:03 20 апреля
Prometheus1983
Это проблемы УЕФА.
17:17 20 апреля
Ivan Jackson
шрам Где Трезеге____ трезеге играл в арсенале?) это разве что в комп игре какойнить)
16:10 20 апреля
Монте-Кристо (Мститель) .
Лузеры могут только в сборную клубов Казахстана входить.
15:47 20 апреля
Igocha
Все только про аршавина, павлюченко намного лучше в англии играл
15:31 20 апреля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну и дураки.
15:16 20 апреля
shpasic
забыли про Диаби и Эбуэ)
15:02 20 апреля
шрам
Где Трезеге, Ван Перси, Анелька, Рей Парлор? Основу бы оставил, а вот запасных всех поменял...
14:47 20 апреля
BeeBop
Я бы еще Робина ван Перси включил...хотя бы в качестве запасного...
14:45 20 апреля