"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время

"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшее время. В пятницу, 20 апреля, Арсен Венгер, возглавлявший "канониров" с 1996 года, объявил об уходе с занимаемого поста по завершении сезона-2017/18.

"Арсен продолжит руководить командой до конца сезона, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Мы объявим о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике".

Напомним, за 22 года у руля "Арсенала" Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

Венгер покинет "Арсенал" в конце сезона //

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