12:32 20 апреля | Футбол — Англия

"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время

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"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшее время. В пятницу, 20 апреля, Арсен Венгер, возглавлявший "канониров" с 1996 года, объявил об уходе с занимаемого поста по завершении сезона-2017/18.

"Арсен продолжит руководить командой до конца сезона, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Мы объявим о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике".

Напомним, за 22 года у руля "Арсенала" Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Flamenco

Венгер в ПСЖ

16:09 20 апреля

Бен Ричардс

Поскольку красно - белые, то однозначно, Парфенов. Он может забеганиям и "стенкам на третьего" научить. Да, еще защищаться 2/3 матча всей командой.

14:59 20 апреля

Jean4

Рановато наш Леонид в Голландию поехал.)

13:16 20 апреля

shpasic

Слуцкий-то уже занят Витессом.

13:07 20 апреля

blue-white!

ВалераВерим или Космический пельмень!?)))

13:06 20 апреля

баламошка

Догадался я наконец-то кто придёт. Григорян.

12:57 20 апреля

Ботаникум

Вот ведь радость! Лишь бы не ОММАНУЛ француз!?

12:53 20 апреля

баламошка

Плаческу надо. Французскую бабушку сменит румынская)

12:39 20 апреля

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