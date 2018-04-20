"Арсенал" объявит имя нового главного тренера в ближайшее время

"Арсенал" на официальном сайте сообщил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшее время. В пятницу, 20 апреля, Арсен Венгер, возглавлявший "канониров" с 1996 года, объявил об уходе с занимаемого поста по завершении сезона-2017/18.
"Арсен продолжит руководить командой до конца сезона, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Мы объявим о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике".
Напомним, за 22 года у руля "Арсенала" Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).
Венгер покинет "Арсенал" в конце сезона //
Арсен Венгер: "Чувствую, что наступило время уйти в отставку"
Flamenco
Венгер в ПСЖ
16:09 20 апреля
Бен Ричардс
Поскольку красно - белые, то однозначно, Парфенов. Он может забеганиям и "стенкам на третьего" научить. Да, еще защищаться 2/3 матча всей командой.
14:59 20 апреля
Jean4
Рановато наш Леонид в Голландию поехал.)
13:16 20 апреля
shpasic
Слуцкий-то уже занят Витессом.
13:07 20 апреля
blue-white!
ВалераВерим или Космический пельмень!?)))
13:06 20 апреля
баламошка
Догадался я наконец-то кто придёт. Григорян.
12:57 20 апреля
Ботаникум
Вот ведь радость! Лишь бы не ОММАНУЛ француз!?
12:53 20 апреля
баламошка
Плаческу надо. Французскую бабушку сменит румынская)
12:39 20 апреля