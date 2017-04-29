Спецслужбы изучают детали трансферов Сиссе, Ба, Марво и Сиссоко

Стали известны детали расследования, которое ведут спецслужбы Великобритании и Франции по поводу налоговых махинаций в футболе. Как сообщает Le Figaro, под пристальным вниманием прокуратуры оказались не только трансферы Паписса Сиссе, Демба Ба и Сильвена Марво, но и переход Мусса Сиссоко из "Тулузы" в "Ньюкасл" в 2013 году. По данным источника, прокуратура проверяет, имели ли место мошеннические схемы при осуществлении сделки.

Французские спецслужбы подключились к расследованию британской стороны 29 июля прошлого года, когда получили соответствующий запрос из Великобритании. В операции задействовано в обеих странах почти 250 сотрудников спецслужб. Под прицелом оказались "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Челси" в Англии, а также ряд других клубов. Источник отмечает, в частности, что "Марсель" активно сотрудничает с прокуратурой Франции.