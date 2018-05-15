СМИ: В случае увольнения Конте, неустойку получат и его помощники

"Челси" выплатит неустойку за досрочный разрыв контракта как главному тренеру команды Антонио Конте, так и его помощникам, сообщает Daily Mail. По данным издания, данное условие прописано в контракте 48-летнего специалиста.

Таким образом, дненежные выплаты получат все восемь сотрудников тренерского штаба, шесть из которых приехали вместе с Конте в 2016-м и двое в 2017-м. Напомним, контракт итальянца действует до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что новым тренером "синих" может стать наставник "Наполи" Маурицио Сарри, которого очень хочет видеть руководство лондонского клуба.

Конте возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон привел команду к победе в чемпионате Англии. По итогам этого сезона лондонцы заняли пятую строчку в АПЛ и остались без Лиги чемпионов.