СМИ: Моуринью летом может уйти из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может сменить клуб по окончании сезона, утверждает журналист Том Макдермотт. Португальский специалист недоволен решениям руководства "МЮ".

Тренер разочарован тем, что процесс перехода экс-полузащитника "Челси" Неманьи Матича был затянут. Также он недоволен, что "Красные дьяволы" не подписали еще одного игрока.

Ранее сообщалось, что следующим местом работы Моуринью может стать "ПСЖ". Парижане уже вели переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем.

Напомним, что контракт специалиста с манкунианцами рассчитан до 2019 года. На данный момент "Манчестер Юнайтед" второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 11-ти туров в активе клуба 23 очка, что на 8 меньше, чем у "Манчестер Сити", который идет первым.