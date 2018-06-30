СМИ: Фекир получил предложение от "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, сообщают французские СМИ.

Как информирует Le Progres, представители "МЮ" сделали предложение игроку, но не пока не достигли договоренности с клубом. Также издание указало, что переход в "Ливерпуль" сорвался из-за травмы игрока. Из-за нее "Ливерпуль" требовал снизить цену до пяти миллионов евро.

24-летний футболист в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Лион" и забил 23 мяча при восьми голевых передачах.