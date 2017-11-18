Слуцкий - о работе в "Челси": "Это очень смешно. Просто слух"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заявил, что доволен своей нынешней работой. Ранее появилась информация о том, что российский специалист может получить одну из должностей в "Челси".

По данным The Telegraph, лондонский клуб рассматривает возможность упразднения должности технического директора, которая стала вакантной после ухода с нее Майкла Эменало. В СМИ предположили, что в таком случае владелец "синих" Роман Абрамович может предложить Слуцкому одно из рабочих мест в структуре клуба.

- Это очень смешно, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Безусловно, эта информация - просто слух. Я всю жизнь работал профессиональным тренером, а не директором или кем-то еще. Мне нравится моя работа. Другая деятельность мне неинтересна.

Напомним, Слуцкий возглавил "Халл" перед началом сезона-2017/18. После 16 туров "тигры" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.